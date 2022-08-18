Обнуление России

Обнуление России5
- Герман Обухов
- 18.08.2022, 11:24
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Российская экономика этой осенью попросит исполнить ей марш «Прощание славянки».
На днях министр обороны РФ Шойгу заявил, что все цели «специальной операции» будут достигнуты, но не сказал главного – что это за цели? Судя по чисто внешнему знаку, который есть на всей технике РФ в виде буквы Z, армию России приготовили для обнуления. Z в переводе с английского означает Ноль. То есть, вся армия России это сплошные нули. Количество обнуления этой армии в Украине достигает уже внушительных размеров. Возможно, они имели ввиду что-то другое, однако получилось то, что получилось.
Оружия за 75 послевоенных лет скопилось в России немерено и его можно гнать в Украину эшелонами еще два года. Вопрос, однако, в другом: Кто им будет управлять? Научиться стрелять из автомата Калашникова можно за неделю, но научиться управлять танком потребуется полгода и не меньше. Откуда Россия будет брать танкистов и водителей БТР? С летчиками истребителей задача еще сложнее, - их надо учить не менее двух лет. Даже миллионная армия пехоты России без техники и авиации не сделает в Украине ничего. Это обреченный груз 200.
Кужугетович либо слукавил, либо что-то недосказал. Сегодня нам точно известно: «…Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила». Так что захват Киева, Харькова, Херсона и дальше по списку не состоится. В этой связи сильно удивляют умственные способности как кремлевских обитателей с их главшпаном Вовой Путиным, так и «хенералов» Генштаба МО РФ, которые даже не посмотрели на географическую карту Украины перед тем, как стоить планы и ломиться в Херсон. Город находится на правом берегу Днепра и от левого берега, где все коммуникации с Крымом, его отделяет широкий Днепр, как естественное препятствие. В случае подрыва всех мостов-переправ, оккупанты оказываются отрезаны от снабжения и всей логистике. Удержать его им не представляется возможным. Хочется сделать маленькую ремарку и посоветовать Москве срочно переименовать Министерство обороны РФ в Министерство нападения. Что у них под фуражкой – мы уже видим.
С каждым днем Соединенные Штаты и НАТО будут насыщать Украину самым современным оружием и с октября этот поток увеличится в разы. Тогда как ресурсы России будут таять, словно снег в майский день. Нет ничего удивительного в желании Москвы начать переговоры о мире, пока совсем не запахло жареным. Только поезд ушел и теперь уже Запад не хочет никаких переговоров с агрессором, пока тот не взвоет заезженным мерином. Качественным рубежом в войне будет сто тысяч солдат и офицеров армии РФ, потерявших свою бездарную жизнь в Украине. Сие аукнется по всей России. Вдобавок к этому российская экономика осенью не просто треснет, она попросит исполнить ей марш «Прощание славянки».
Герман Обухов, «Фейсбук»