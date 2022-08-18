Медики рассказали, как легко перенести жару 18.08.2022, 11:26

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Несколько полезных советов.

Знойный август в Беларуси продолжается. Поэтому медики считают не лишним напомнить людям о правилах поведения, когда на термометре за 30 градусов и стоит такая погода в течение нескольких дней. Особенно внимательным к своему здоровью и образу жизни надо быть тем, кто страдает хроническими заболеваниями, пожилым людям, пишет сайт grodnonews.by.

Выпивайте не менее двух литров воды в сутки. Уменьшение жидкости в организме приводит к неблагоприятным реакциям. В частности, повышается риск тромбозов, что может приводить к инфаркту, инсульту.

Кружка пива принесет гораздо больше вреда в жару, чем в обычную погоду. Алкоголь даже в небольших количествах для здоровья вреден, а в жару вредит сосудам и обезвоживает организм.

В жару мы теряем больше магния, калия и натрия и других полезных элементов, их недостаток надо восполнять. Для жары диетологи рекомендуют охлаждающие продукты, те, что содержат много влаги. К примеру, огурцы, кабачки с минимальной термической обработкой, подойдут брокколи и цветная капуста. Отлично освежает кефир. Добавить в него травы, пряности и получится отличный перекус или легкое блюдо.

Блюда и напитки в жару должны быть не холоднее 10-15 градусов по Цельсию.

Следует воздержаться от употребления тяжелых блюд, жирных, жареных, фаст-фуда. У организма должны оставаться силы на охлаждение и борьбу с жарой, а такие продукты слишком тяжелы.

При купании нельзя слишком сильно разогреваться на солнце, а потом бросаться в холодную воду. Резкие перепады температур не очень хорошо сказываются – это и сужение сосудов, и многие другие неприятности.

В пиковые часы, а именно с 11 часов утра до 16 часов, лучше не выходить на открытое солнце, и уже тем более не ходить по жаре долго. Риски серьезные — тепловые и солнечные удары со всеми вытекающими последствиями.

Нужно носить головные уборы и легкую светлую одежду из натуральных тканей.

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