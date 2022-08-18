Жданов о Зябровке: Получается, что один танк взорвался восемь раз 2 18.08.2022, 11:36

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Олег Жданов

Прямо как в анекдоте.

В интервью Ходорковский. Live украинский эксперт Олег Жданов вспомнил о недавнем взрыве в Зябровке, которая находится в Гомельской области.

— И российская сторона, и белорусская выдвигали одинаковые версии произошедшего. Финальная версия у них была такая: в результате неосторожного обращения с огнем случился пожар и взорвался танк Т-72. Известно, что взрывов было восемь.

Получается, что один танк взорвался восемь раз — прямо как в анекдоте. Сейчас появился спутниковый снимок, который подтверждает: да, там взорвался танк. Пока остальных следов на спутнике не видно. Может, были взрывы где-то рядом, и нам еще покажут снимки.

У нас это прозвучало так: существует угроза ракетных ударов со стороны Беларуси, поэтому вполне возможно, что этот танк взорвался не просто так.

По словам Олега Жданова, сегодня продолжается игра генеральных штабов: кто кого перехитрит на поле боя. При этом, украинской стороне удалось навязать глобальную передислокацию российских войск, которые практически начиная от Харьковского направления до Херсонского стекли на Юг.

— Они сейчас продолжают штурмовые действия на Донецком направлении. Причем там выделяется в основном Бахмут, Пески и Авдеевка, — сказал Жданов.

Все боевые действия происходят за счет российских прокси — то есть там работают наемники. Поэтому РФ имеет частичный успех, там они сосредоточили большое количество артиллерии и применяют огневой вал.

Получается, где есть наемники — там есть частичный успех. По данным британской разведки, за 30 дней российские войска продвинулись десять километров на направлении Бахмут, в районе Пески и Авдеевка — до трех километров. Вот это все продвижение на 30 суток боевых действий, и то — благодаря российским прокси.

Также военный эксперт, ссылаясь на данные Института исследования войны, рассказал, что на Славянском и Краматорском направлениях сейчас боевая активность меньше.

— Там стоят в основном принудительно мобилизованные в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей. На Запорожском — сборная солянка: Росгвардия, регулярные части и частично наемники. Они, кстати, активизировались на прошлой неделе и даже имели частичный успех на Запорожском направлении.

При этом, по словам Жданова, российским войскам за последнее время не удалось полностью захватить ни один город.

— К Бахмуту они только продвигаются, в Авдеевке они продвинулись на несколько километров в окружении — южнее самой Авдеевки. Они понимают, что штурмовать ее бесполезно, так как это укрепрайон. Пески, наверное, самый большой успех российских войск — они взяли где-то две трети города, и сейчас там идут ожесточенные уличные бои.

Также эксперт отметил, что за прошедшую неделю украинскими военными на Донецком и Южном направлениях были сбиты три вертушки К-52. По его словам, в этом помогла работа «гепардов» либо переносных зенитных комплексов. Жданов также рассказал об обстановке на Южном и Восточном направлениях.

— На Южном направлении собраны регулярные части российских войск: там находится самая большая группировка — порядка 25 тысяч военных. Там, скорее всего, российские войска будут переходить к обороне.

Появилась информация, что они выносят штабы оперативного уровня на левый берег — значит, их стараются убрать из-под удара и будут управлять войсками дистанционно. Если бы они собирались наступать, то штабы остались бы на местах и двигались за войсками.

На Юге мы уже начали, и, думаю, будем продолжать плановое уничтожение и обескровливание самой боеспособной и многочисленной группировки на правом берегу Днепра.

Что касается Востока, то там российские войска продолжают давить изо всех сил, причем несут большущие потери. Они пускают даже диверсионные группы на штурмовые действия наших позиций без прикрытия брони и огневого обеспечения — главное попытаться разведать нашу оборону, а потом наемники будут пытаться выбивать наши войска с этих позиций. Все-таки запал на наступление догорает и, скорее всего, правобережная группировка будет садиться в глухую оборону.

По поводу ситуации в море, то Россия продолжает проводить там мелкие пакости. Сегодня постоянно встречаются дрейфующие мины: они либо специально отпускают с якоря те мины, которые устанавливали в акватории Черного моря, либо, как они говорят, — их срывает штормом.

Очередная мина взорвалась буквально два дня назад, в Затоке погибли два человека, которые находились на берегу, еще двое — ранены. То есть, пуская дрейфующие мины, они пытаются предотвратить или помешать судоходству в юго-западной части акватории Черного моря. Тем не менее, уже шестой конвой с зерном выходит из наших портов.

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