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Экономисты: Власти занижают статистику падения ВВП

  • 18.08.2022, 11:54
Экономисты: Власти занижают статистику падения ВВП

Реальное падение гораздо глубже.

Падение экономики за январь-июль составило 5,2%: ВВП в текущих ценах составил 104,6 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. Объявленное сжатие экономики на 5,2% выглядит заниженным, считают экономисты, пишет «Свободные новости».

Виктор Терещенко: Реальное падение гораздо глубже

Кандидат экономических наук Виктор Терещенко считает, что падение ВВП за семь месяцев на 5,2% – критический показатель.

– Но и он будет ухудшаться. В этом году по инерции сохранили все, что смогли. А дальше власти будут рапортовать о светлом будущем.

Экономист говорит, что минусование ВВП произошло из-за разрыва производственных отношений (сокращение объемов импорта) и потери рынков сбыта, которые утрачены из-за санкций.

Вместе с тем объявленные официально цифры не вызывают доверия. Ведь речь идет об объемах выпущенной продукции, а реализована она или нет – никого не волнует. Заменить поставщиков комплектующих и найти новые рынки сбыта к утру невозможно, и за месяц нельзя, – отмечает Виктор Терещенко. – Можно прорываться и на африканский континент, и в страны Латинской Америки, но ведь беларусская продукция не в состоянии конкурировать с китайской, например.

По его прогнозам, по итогам года ситуация значительно усложнится:

– Власти могут показать все, что угодно: могут выпустить максимум продукции и услуг. В итоге объявят снижение ВВП на 7-8% (больше не посмеют). И при этом начнут ссылаться на козырные карты, которые якобы спрятаны в рукаве. Но я сейчас тоже 5-7 раз в день купаюсь в речке, только это ведь не означает, что я живу как у Бога за пазухой и что мой холодильник забит под завязку, верно?

Николай Лысенков: Из-под палки ни корова не доится, ни хлеб не растет

Бывший председатель колхоза Николай Лысенков отмечает, что статистика по селу за семь месяцев в первую очередь включает в себя животноводческую отрасль:

– В прошлом году недобрали зерна, значит, в этом получили меньше мяса и надоили меньше молока. Все закономерно. Но, с другой стороны, в прошлом году уборка была более ранняя: можно убрать основную часть зерна уже в июле, а можно, как сейчас, в августе только приступить к уборке, – отмечает эксперт.

Николай Лысенков отмечает, что падение в 10,2% – слишком много:

– Когда руководство страны заявляет, что сельское хозяйство станет локомотивом для падающего ВВП – это голый популизм. Пока на земле не будет хозяина, агрокомплекс останется убыточным: из-под палки ни корова не доится, ни хлеб не растет. Можно, конечно, издать указ, чтобы коровы доились больше, но где молока-то взять? А потом устраивать разбор полетов, почему указ не выполняется.

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