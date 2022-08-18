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«Заплатили бы $1 миллион это?»

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  • 18.08.2022, 12:17
  • 2,096
«Заплатили бы $1 миллион это?»

Как сейчас выглядит элитная недвижимость Минска.

Допустим, вы хотите купить элитную квартиру в Минске с оптимальной жилой площадью и современной отделкой. Первое, с чем вы столкнетесь, — скудный выбор. Рынок элитного жилья достаточно узкий, потому что в Беларуси практически нет спроса на квартиры за полмиллиона долларов. Поэтому недвижимость в стиле «дорого-богато» может висеть на профильных сайтах годами. Myfin.by собрал квартиры Минска стоимостью выше 250 000 долларов, которые можно купить прямо сейчас.

Четырехкомнатная квартира в ЖК «Маяк Минска» за 287 000 долларов

Для начала отметим, что 250 000 долларов — это цена, которая в 2,5 раза превышает среднюю стоимость трешки в столице.

Квартира на 112 «квадратов» в новостройке ЖК «Маяк Минска» с видом на Национальную библиотеку. Видимо, вид и взвинтил ценник. Так как внутри жилье полностью с черновой отделкой от застройщика.

Трехкомнатная квартира тоже в ЖК «Маяк Минска», но уже за 289 000 долларов

В то же время квартира с полным ремонтом в доме рядом обойдется на 2 000 долларов дороже, хотя и площадь здесь только 91 квадратный метр.

Это 17-й этаж новостройки с полным оснащением и отделкой по индивидуальному дизайнерскому проекту. Здесь испанские двери и немецкий паркет, встроенная техника.

4 комнаты и вид на Свислочь: квартира на Нововиленской за 320 000 долларов

Это свежая четырехкомнатная новостройка с большой террасой на первой береговой линии реки Свислочь. Общая площадь составляет 112 «квадратов».

Здесь современный ремонт и полная комплектация: встроенная кухня со всей бытовой техникой, шкафы и мебель, современная сантехника, кондиционеры, видеодомофон, бойлер.

6 комнат и 6 кондиционеров: квартира на Полевой за 330 000 долларов

Дом находится между улицей Маяковского и ж/д путями, хотя и огражден от шума двумя рядами домов, построили его в 2008 году. Квартира на шесть комнат, общая площадь 184 квадратных метра. В квартире шесть кондиционеров, система смягчения воды, бойлер, сигнализация, подогрев пола, полностью оснащенная кухня.

Потолки разноуровневые с контурным светом, на стенах — фотообои с цветами и книжными полками. В объявлении пишут, что квартира — это «180 метров света, уюта, удобства, качества и стиля».

7 комнат, 4 туалета, бассейн и сауна: квартира на Якубова за 370 000 долларов

Но если вы хотите что-то действительно необычное, то есть вариант квартиры в стиле цыганского барокко в Серебрянке. Семь комнат, шесть балконов, четыре санузла с бассейном и сауной, комната для персонала. И все с «версальской» мебелью, драпировками, коврами, в красных и золотых цветах.

Везде деревянные стеклопакеты, полы с подогревом, бронированные входные двери и так далее. Под квартиру отведен весь этаж многоквартирного дома — всего 355 метров, и даже самая маленькая жилая комната — площадью 20 «квадратов». А еще за квартирой закреплены 2 машино-места в паркинге.

3 комнаты и собственное парковочное место: квартира на Леонида Беды за 400 000 долларов

Квартира в доме-стене за универсамом «Рига». Это трехкомнатная, которая лишний раз подтверждает, что квадратные метры не основное, что формирует цену в «элитном» жилье. Здесь только 123 метра и три комнаты, а цена на порядок выше предыдущих вариантов. Но зато в стоимость включено парковочное место на подземном паркинге.

В квартире сделан качественный ремонт в стиле нулевых с массивной дорогой мебелью, два санузла друг напротив друга, в одном из которых оборудовано джакузи для двоих, а также есть детская комната, стилизованная под Hello Kitty.

5 комнат, итальянская мебель и электрокамин: квартира за 540 000 долларов

Квартира рядом с улицей Сурганова в доме 2003 года. Здесь больше 200 квадратных метров. На полах паркет из экзотического африканского дерева, двери также сделаны по индивидуальному заказу из ценной породы дерева.

Кухня итальянская, полностью оснащена техникой, а в гостиной — электрокамин с порталом из цельного мрамора. Дизайнерский проект оставил квартиру в начале нулевых, но качество отделки отрицать невозможно.

5 комнат, 2 уровня и потолки больше 5 метров: квартира на Жасминовой за 590 000 долларов

Двухуровневая квартира недалеко от канала Слепянской водной системы и окружающего ее парка. Дом малоэтажный, построен в 2010 году. А квартира с общей площадью 237 «квадратов» находится на мансардном пятом этаже с высокими потолками 5,26 метра.

Высота потолков и скат крыши позволяют играть с уровнями квартиры, поэтому две спальни находятся отдельно на втором уровне, когда общее большое пространство гостиной-кухни — на первом (хотя и здесь не обошлось без отдельных спален). В квартире много света: окна здесь и под потолком, и в самом потолке, и панорамные окна на парк. Ну и, конечно, в доме есть паркинг.

9 комнат, мебель от Versace, сауна и джакузи: квартира на Грибоедова за 1 080 000 долларов

Когда деньги вообще не проблема, то планку можно поднять до девяти комнат со стоимостью дороже миллиона. Это двухуровневая квартира рядом с перекрестком Тимирязева и Машерова в доме 1996 года. Квартира продается со всем содержимым, включая дизайнерскую мебель Versace, которую делали по индивидуальному заказу.

Помимо огромной площади в 300 «квадратов» и дорогих отделочных материалов, квартира может похвастаться сауной, джакузи и массажным кабинетом.

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