Оккупанты паникуют в ожидании массированного наступления ВСУ на День независимости 6 18.08.2022, 12:54

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Украинская разведка перехватила разговоры российских захватчиков.

Российские оккупанты со страхом ожидают Дня Независимости Украины.

Все потому, что ВСУ пойдут большим наступлением на их позиции по случаю праздника.

Такое предположение высказал российский оккупант в разговоре со своей матерью. Разговоры перехватило ГУР Минобороны.

Российский военный рассказывает своей матери о планах ВСУ по контрнаступлению.

«До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. День независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить», – рассказывает оккупант.

Его мать успокаивает, что их такого не допустят и «что-нибудь придумают».

Сам оккупант говорит, что нужно расстрелять их комбрига, потому что тот уже «третий срок» держит их на позициях и не проводит ротацию.

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