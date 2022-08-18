Налоговики рассказали белорусским предпринимателям о еще одном «новшестве» 1 18.08.2022, 12:53

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Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года.

Индивидуальные предприниматели, которые торгуют продовольственными товарами на ярмарках или с прилавков на рынке, к 1 января 2023 года должны установить платежные терминалы. Об этом напоминает министерство по налогам и сборам.

Напомним, ранее ИП обязали обзавестись платежными терминалами до 17 мая этого года, но позже перенесли крайний срок на начало 2023 года.

Сейчас работать без кассовых аппаратов еще можно тем, кто торгует некоторыми продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией на торговых местах на рынках или на ярмарках (например, в палатках). Однако к 1 января 2023 года эти ИП должны обзавестись платежным терминалом. Для этого они могут использовать смартфоны и планшеты с необходимым программным обеспечением.

Фактически после этой даты продавать что-либо без использования платежных терминалов можно будет только физлицам. Все субъекты хозяйствования — ИП и компании — должны будут иметь платежные терминалы.

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