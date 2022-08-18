Планетологи открыли редкую экзопланету 18.08.2022, 12:54

Она в 3,5 раза больше Земли и в два раза плотнее Нептуна.

Ученые открыли новую редкую планету TOI-2196 b. Это горячий газовый шар размером с Нептун, отличающийся необычной плотностью. Исследование показало, что хотя масса планеты в прошлом могла быть больше, она изначально сформировалась как субнептун, пишет «Хайтек».

Космический телескоп НАСА TESS зафиксировал изменение блеска, связанное с транзитом планеты, при наблюдении за звездой TOI-2196 класса G. Эта звезда, расположенная на расстоянии в 861 световых годах от Земли, по размеру, массе, температуре и возрасту похожа на Солнце.

После обнаружения признаков транзита исследователи подтвердили планетарную природу обнаруженного сигнала, измерив лучевую скорость с помощью спектрографа, установленного на телескопе Европейской космической обсерватории в Чили.

Наблюдения показали, что TOI-2196 b примерно в 3,5 раза больше Земли и в 26 раз массивнее нашей планеты. Это дает плотность на уровне примерно 3,31 г/см3. Хотя это и меньше, чем у Земли (5,51 г/см3), но для субнептунов это очень много. TOI-2196 b меньше, чем Нептун, но на 50% массивнее, что приводит к высокой объемной плотности.

У TOI-2196 b относительно короткий период обращения: «год» на этой планете длится всего 1,2 земных дня. Из-за этого температура на поверхности планеты должна оставаться стабильной около 1860 K. Исследователи отмечают, что такие условия превращают TOI-2196 b к редкому типу горячих субнептунов.

На таком близком расстоянии от звезды, как правило, выживают два типа планет. Это либо очень маленькие и скалистые объекты, которые в два раза меньше Земли, либо горячие газовые гиганты размером с Юпитер.

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