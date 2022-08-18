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Оккупант наблюдал за позициями ВСУ, но получил «подарок» с дрона

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  • 18.08.2022, 13:12
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Оккупант наблюдал за позициями ВСУ, но получил «подарок» с дрона

Момент взрыва сняли на видео.

Украинские защитники сняли на видео с высоты ликвидацию одного из российских оккупантов. Он однозначно получил травмы или стал «двухсотым», когда вел наблюдение за позициями наших воинов.

Удар по врагу был нанесен с дрона. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «СтратКом ВСУ».

«Оккупант наблюдал за нашими позициями, а дрон – за ним. Угадайте, кто кого», – говорится в подписи к ролику.

На кадрах с высоты показан военный захватнической армии РФ, который расположился в окопе на украинской земле и наблюдал за воинами ВСУ.

Однако украинские защитники опередили намерения врага, который мог узнать их позиции, и обезвредили его.

Оккупанту преподнесли «подарок», незаметно сбросив боеприпас с дрона. В окопе врага прогремел взрыв, а сам он мгновенно пополнил ряды «300-х» или «200-х» в войсках РФ.

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