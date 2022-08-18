Крик души гомельчанки: Помогали всегда, но это наглость 8 18.08.2022, 13:15

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Детские сады выставили родителям огромные списки того, что нужно принести.

Гомельский паблик опубликовал крик души подписчицы. Она эмоционально рассказала о том, что требуют от родителей детские сады:

— На прошлой неделе получили список того, что необходимо принести к началу сентября. Изучив перечень, сказать что мы офигели — ничего не сказать… в группе в среднем 15-20 человек… В таком количестве сдирать с родителей — это перебор полнейший. Помогали всегда, но это наглость. Все знают, какие сейчас цены в магазинах, как тяжело сейчас многим жить.

От 105-ого ясли-сада г. Гомеля, средняя группа.

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