Стало известно, как «группа Шойгу» подставила Росгвардию в Херсоне 3 18.08.2022, 13:28

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Военные РФ вступили в конфликт с ФСБ.

Российские оккупанты и коллаборанты не могут поделить «власть» на захваченных территориях Херсонской области. Самым красноречивым примером стало то, что военным РФ – так называемой «группе Шойгу» было известно о повторном ударе ВСУ по казармам Росгвардии в Херсоне в июле, но они не предупредили о нем товарищей.

Тогда с разницей в несколько часов в городе зафиксировали два прилета. Об этом в комментарии «24 канала» рассказал местный активист Владимир Молчанов.

По его совам, после первого удара оккупанты эвакуировали своих людей, которые раздавали гуманитарку из так называемого центра партии «Единая Россия» в 150 метрах от эпицентра будущего, второго взрыва.

Молчанов говорит, что они знали о том, что будет второй удар, но не предупредили об этом. Поэтому за его последствия, в том числе и за то, что тогда погиб представитель руководства Росгвардии, ответственны и российские военные.

«Группа Шойгу» (Сергей Шойгу – глава минобороны РФ. – Ред.) таким образом отомстила группировке ФСБ за предварительные обыски у их людей в Херсонской «областной военно-гражданской администрации», – подчеркнул активист.

Он добавил, что между российскими военными и ФСБшниками в Херсоне действительно идет борьба за «власть». В то же время эффективность очень страдает у обоих «правительств». Вторые абсолютно не контролируют ситуацию, это лучше удавалось местным коллаборантам, которые были назначены «шойгувцами», но сейчас изменилось и это.

«Без Сальдо (Владимира, оккупационного «главы администрации Херсонской области», которого отравили. – Ред.) у них все пошло кувырком, и каких-то централизованных мер по подготовке к "референдуму" или переводу экономики на российские рубли, а бизнесу на оплату налогов на российские счета сейчас не происходит», – объяснил Молчанов.

Он считает, что положение оккупантов зависит от активности и работоспособности конкретных местных коллаборантов, которая заметно уменьшилась в Херсоне.

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