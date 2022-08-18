Житель Чувашии снялся в рекламе армии РФ и через месяц был ликвидирован в Украине

Житель Чувашии снялся в рекламе армии РФ и через месяц был ликвидирован в Украине6
- 18.08.2022, 13:43
- 3,168
Оккупант успел заявить, что вся его семья поддерживает войну.
Многодетный житель российской Чувашии Сергей Становой примерно месяц назад был героем ролика российских пропагандистов о службе в армии РФ и «спецоперации», а попав в Украину быстро «денацифицировался».
Как сообщает Цензор.НЕТ, о смерти Станового сообщили в соцсетях.
«Житель Чувашии снялся в рекламе армии и погиб на войне. Отец троих детей Сергей Становой в июне дал интервью местному изданию, где рассказал о своем решении уйти на фронт. Сегодня стало известно, что он погиб, не прослужив и месяца», - пишет автор сообщения.
«Семья поддерживает и мамка в деревне тоже поддерживает», - говорил оккупант в рекламном ролике о своем решении пойти на войну в Украину.