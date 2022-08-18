CNN Turk: Путин намекнул на прямые переговоры с Зеленским 18.08.2022, 14:09

фото: ТАСС

В Кремле из-за неутешительных результатов войны решили идти на попятную.

Президент РФ Владимир Путин намекнул на готовность к личным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. О собственной готовности ко встрече он якобы заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

Об этом сообщает CNN Turk. Ранее Путин 4 раза отверг предложения Зеленского о личных переговорах.

Издание напоминает, что с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года украинский президент четыре раза предлагал личную встречу. Однако в Кремле предложения отвергали, заявляя, что «нет конкретного вопроса, который могли бы обсуждать главы государств».

Однако спустя почти полгода жестокой войны, в ходе которой Россия несет сокрушительные потери, в Кремле, похоже, начали идти на попятную. В преддверии трехстороннего саммита Зеленского, Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша во Львове наблюдается, из России доносятся сообщения, что Путин якобы готов к личной встрече с президентом Украины.

По данным издания, полученным из «российских источников», Путин намекнул, что может встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским на саммите в Сочи 5 августа. Если раньше в Кремле основанием для личной встречи президентов называли предварительные договоренности на уровне делегаций в переговорном процессе, то сейчас очередность шагов может быть изменена.

«Первая позиция России в переговорах с Украиной: «Во-первых, пусть делегации определяют дорожную карту. Пусть потом лидеры проведут саммит». Теперь, чтобы остановить войну, российская сторона заявила: «Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», – пишет издание.

В то же время, в CNN Turk предполагают, что трехсторонние переговоры лидеров Турции, Украины и ООН во Львове 18 августа могут способствовать «достижению постоянного прекращения огня».

«Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, достижение постоянного прекращения огня, по крайней мере, будет зависеть от сообщений, которые Зеленский передаст президенту Эрдогану в присутствии Генерального секретаря ООН Гутерреша на саммите во Львове», – отмечает издание.

Напомним, 18 августа Зеленский во Львове проведет переговоры с Гутеррешем и Эрдоганом. В частности, в повестке дня будет ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую захватили, а в последние недели и обстреливают российские войска. Также стороны обсудят экспорт зерна из украинских портов и массовую казнь украинских военнопленных в колонии оккупированной Еленовки.

Генсек ООН Гутерреш прибыл во Львов накануне встречи, 17 августа. К обеду 18 августа стало известно о прибытии Эрдогана.

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