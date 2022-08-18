Латвия готовит поправки к закону о миграции, которые затронут белорусов 1 18.08.2022, 14:12

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Многие граждане Беларуси могут остаться без работы.

Министерство внутренних дел Латвии разработало поправки к закону об иммиграции, согласно которым граждане Беларуси и России не смогут работать в стране, если у них нет статуса постоянного жителя Евросоюза, сообщает Delfi.

Поправки должен рассмотреть кабинет министров. Окончательное решение примет Сейм Латвии.

Законопроект предусматривает приостановку выдачи повторных ВНЖ до 30 июня 2023 года для граждан Беларуси и РФ. В то же время предлагается расширить список исключений для продления ВНЖ. Исключения распространяются на:

лиц, которые находятся в Латвии длительное время (например, бывшие граждане и неграждане Латвии),

лиц, которые находятся в стране по соображениям гуманности или в интересах латвийского государства,

лиц, имеющих тесные семейные связи с гражданами или негражданами Латвии.

В этих случаях граждане Беларуси и РФ могут получить статус постоянного жителя ЕС, даже если они не владеют латышским языком на уровне А2.

ВНЖ также будет продлеваться для студентов и научных работников, которые после учебы или завершения научного проекта хотят остаться в Латвии на срок до девяти месяцев, чтобы найти работу или начать предпринимательскую деятельность.

Выдачу долгосрочных виз предлагается приостановить до 30 июня 2023 года. Предусмотрены исключения, касающиеся соображений гуманности, непреодолимой силы, государственных интересов, международных обязательств. Визы будут выдаваться международным грузовым и пассажирским перевозчикам и лицам, которые възжают в Латвию для получения разрешения для пребывание, если они не попадают под ограничения.

Если поправки будут приняты, часть работников из Беларуси и России не сможет находиться в Латвии. Латвийским работодателям придется прервать с ними трудовые отношения.

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