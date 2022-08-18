В Украине ликвидировали оккупанта из Бурятии, «отличившегося» в образе клоуна 3 18.08.2022, 14:22

2,136

Захватчик служил в «элитных» войсках РФ.

Украинские воины ликвидировали очередного оккупанта из российской «глубинки». Домой в пластиковом пакете вернулся захватчик из Бурятии, младший сержант гвардии Баир Ганжуров.

Ликвидированный оккупант любил примерять на себя образ клоуна, но закончил свои дни не смешно. Об этом сообщает OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

«Завтра 19 августа в Улан-Удэ Бурятии состоятся похороны несостоявшегося клоуна-десантника 11-й ОДШБр ВДВВ Баира Ганжурова. Оккупант ликвидирован 25 июля 2022 года», – пишет расследователь.

Оккупант чуть больше месяца не дожил до 34-летия. Выпускник строительного факультета, в свое время этот носитель «русского мира» решил, что хочет не строить, а разрушать – и в 2014 году подписал контракт с оккупационной армией РФ.

В агрессивной захватнической войне России против Украины этот представитель национального меньшинства, по мнению российской пропаганды, «героически погиб при исполнении воинского долга». Какой «долг» этот «патриот своей малой родины» Бурятии мог выполнять на территории чужого государства, авторы некролога объяснить не могут. Да и не пытаются, вместо этого заявляя, каким же «замечательным мужем и отцом двух сыновей» и «верным другом» был ликвидированный захватчик.

На своей странице в соцсетях Ганжуров любил выставлять фото в образе клоуна. Но позитивные эмоции у украинцев он смог вызвать только фактом своей смерти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».