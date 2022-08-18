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«За плановое ТО отдала $350, у нас такое же — 590 у.е.»

  • 18.08.2022, 14:31
«За плановое ТО отдала $350, у нас такое же — 590 у.е.»

Белоруска рассказала о расходах на машину в Польше.

Александра, 29-летняя айтишница родом из Минска, почти год назад она, как и многие представители молодежи, переехала из Беларуси в Польшу. Свое место под солнцем — и среди старинных замков и гор — девушка нашла во Вроцлаве. Вместе с ней прописку поменял оранжевый Kia Rio 2018 года выпуска, на котором Александра много путешествует. Журналисты av.by поговорили с белоруской о ценах на обслуживание у дилера, стоимости топлива, разнице в менталитетах водителей и многом другом.

«За плановое ТО отдала $350»

— Дорожная инфраструктура в Польше мало чем отличается от белорусской. А что с культурой вождения? Поменяла ли ты стиль езды вместе с пропиской?

— В Польше я перестала торопиться! В городах скорость в основном ограничена 50 км/ч и есть камеры, которые фиксируют нарушителей. Причем «правило 10 км/ч» там не работает. На спидометре 51 км/ч? Будь добр, заплати штраф.

— Зато поляки всегда уступят дорогу, если нужно. В Минске я, бывало, избегала сложные перекрестки, где можно долго простоять на «второстепенке» с включенным поворотником. А в Польше такого страха нет. На трассах никто левую полосу надолго не занимает: опередил попутную машину — сразу же перестроился вправо.

— Интересное отличие: час пик в Польше — это шесть утра и три часа дня. Дело в том, что рабочий день там начинается и заканчивается раньше. Еще одно мое наблюдение: во Вроцлаве ДТП как будто вообще не происходят! Я видела аварии только на одном-единственном перекрестке. Приехала в Минск — чуть ли не на каждом шагу инспекторы происшествия оформляют.

— Как долго по территории Польши можно ездить с белорусскими правами?

— Полгода — за это время их нужно обменять. Но есть проблема. Для замены в/у необходимо получить справку из белорусского консульства, что оно действительно. Однако наше дипломатическое представительство не отвечает с начала года!

— Сейчас срок действия многих документов — в том числе и визы — автоматически продлевается из-за режима эпидемиологической угрозы, установленного на территории Польши. Как только власти объявят, что он отменен, будут дополнительные 30 дней для решения всех этих вопросов.

— У меня есть друзья, которые и год, и два ездят с белорусскими правами без каких-либо проблем. Небольшой лайфхак: никто не сможет проверить, сколько ты находишься на территории Польши. Вдруг ты совсем недавно выезжал в Германию? Границ-то нет! Так что срок действия водительского удостоверения можно подобным образом «обнулить». Кстати, я пока так и не выяснила, как и куда будут приходить штрафы, если у тебя белорусские номера на машине. Разве что, возможно, за них спросят на границе.

— Сложно ли без знания языка объясняться с инспекторами ДПС?

— Не могу сказать, что я выучила польский на 100%, но знаю его уже неплохо. Инспекторы меня еще ни разу не останавливали, но пришлось как-то разговаривать на сервисе — и с этим были небольшие проблемы. Я не сразу поняла, как переводятся отдельные автомобильные термины. Например, hamulców — колодки. Но в целом проблем не возникает. Я просто сразу предупреждаю: выучила язык недавно, пожалуйста, говорите помедленнее. Никто меня за гражданство не притесняет, как и за белорусские номера на машине. Была даже обратная ситуация: мне дорогу уступил таксист и стал показывать рукой, мол, опусти стекло. Так и сделала, а он заулыбался, сказал, что мы земляки, и попросил передать привет родине.

— Кстати, о сервисе. Каким был опыт общения с польским дилером Kia?

— Первое отличие — туда нельзя записаться, как у нас, за день-два до нужной даты. Ждать приходится минимум неделю, а во Вроцлаве — две.

А у меня так совпало, что подходил срок планового ТО и намечалась поездка в Германию, поэтому времени в запасе не было. Стала обзванивать местных дилеров Kia. Лишь в 25 километрах от города меня смогли записать на сервис через три дня. Почему такая ситуация? Наверное, потому что Вроцлав — небольшой город и здесь всего три дилерских центра на округу. Кстати, я уточняла: авто, купленное в Минске, с гарантии не слетает, если обслуживать его не дома.

— Второе отличие — это, конечно же, цена. Плановое ТО в мае мне обошлось в 1 700 злотых (около $350). В стоимость включили механический осмотр ( $150) и проверку лакокрасочного покрытия ( $50), что меня очень удивило. Актуальная цена на ТО в Минске после подорожания — 1 530 рублей. Получается, в Польше на 40% дешевле.

— Где качество обслуживания понравилось больше?

— Я особой разницы не заметила — и там, и там общаются вежливо. В Минске у меня случилась конфликтная ситуация с представителями дилера лишь однажды, еще при покупке авто. Они машину вымыли, выгнали на улицу (это был январь) и поставили на ручник. Зима, гололед, а у меня задние колеса заблокированы. Я забуксовала прямо на парковке, а бензина в топливном баке оставили лишь на пару километров. Так себе забота о клиенте.

— В польском дилерском центре неплохим бонусом стала зона ожидания на улице. Сидишь себе, смотришь на сосны и кофе попиваешь — красота!

— Kia Rio — распространенная модель для Польши?

— Оранжевый Kia Rio в седане во Вроцлаве, наверное, только у меня! Хотя недавно мне сказали, мол, в Варшаве появился конкурент по уникальности. Вижу много представителей X-Line, а вот седаны в Польше не продаются. Kia Ceed — еще одна популярная модель у марки, стоящая в одном ряду с Niro, Stonic.

«Была в шоке, когда узнала, что топливо может дешеветь»

— Что в Польше с ценами на топливо?

— В стране нет постоянного подорожания, как у нас, зато есть внезапное подешевение! Когда я только переехала — 11 месяцев назад — бензин стоил примерно 5,4 злотого за литр (чуть больше $1). Но спустя какое-то время цену… снизили! Я была в шоке, узнав, что такое вообще возможно. Сейчас, после еще одного подорожания (на пике — 8 злотых) и уменьшения цены, литр в среднем стоит 6,80 злотого (3,80 руб.).

— Я работаю из дома на удаленке, поэтому по карману потребности машины не бьют. Зимой трачу на топливо $100. А вот летом — около $200. Отдельная статья расходов — путешествия. За поездку из Вроцлава в Варшаву пришлось отдать около $100 — такова цена полного бака. Конечно, можно сэкономить, пересев на поезд. Но мне в кайф колесить на авто. У нас с друзьями даже есть небольшой travel-проект: раньше мы рассказывали о поездках по Беларуси, а сейчас — о достопримечательностях Польши.

— Что по штрафам? Прилетало местное «письмо счастья»?

— За скорость — нет. Знаю, что оно составляет около 200—300 злотых. Однако я уже успела получить штраф за парковку. Ее нужно было оплатить наперед, но мы с друзьями загулялись и просрочили отведенное время. К 20 злотым за услугу прибавилось 200 штрафа!

— В Минске ситуация со стоянками лучше. Во Вроцлаве почти невозможно найти место во дворе, если ты вернулся домой с работы. Да и в центре припарковаться проблематично.

— Кстати, машину я впервые помыла через полгода после переезда! Сняла квартиру, к которой прилагалось место на подземном паркинге (стоит 200 злотых или $40 в месяц). Оно решило проблему со следами от липовых почек и птиц.

— Есть ли в Польше такое понятие, как транспортный налог?

— Нет, но, я думаю, какой-то налог предусмотрен при покупке машины. Я пока с этим не сталкивалась.

— А вот платные трассы для легковушек есть. Либо по старинке передаешь деньги тетечке в окошке, либо оплачиваешь в специальном приложении в зависимости от протяженности отрезка дороги, который тебе нужно проехать.

— Кстати, о приложениях. От привычного «Яндекс.Навигатора» в Польше мне пришлось отказаться. Переключилась на Waze — этот сервис там наиболее популярен.

— А обязательная страховка есть?

— Да, автогражданка нужна. Для поляков она открывается минимум на год (платежи можно разбить). А вот иностранцы могут оформить и на месяц, но не меньше. Каско тоже годовое, но, в отличие от автогражданки, можно закрыть его в любой момент и вернуть не использованные за определенный срок средства.

— Где лучше состояние дорог: в Беларуси или Польше?

— Хочу разочаровать всех, кто гордится якобы безупречными белорусскими трассами. Они давно испортились. Во Вроцлаве климат мягче, потому и асфальт меньше страдает. Дороги неплохие, но есть свои нюансы, как и везде. Из минусов — постоянные ремонтные работы! В каком-то из блогов я прочитала, что Вроцлав — первый в рейтинге польских городов, неудобных для водителя.

— Автопарк Польши — какой он? Какие машины чаще всего встречаются на дорогах?

— Во-первых, ярких почти нет, одни серые, черные и белые цвета. Во-вторых, здесь редко увидишь ржавые развалюхи — их точно меньше, чем в Минске. Преобладают миниатюрные хетчбэки, а седаны не сильно жалуют. Много «электричек» — всех видов и мастей. Часто встречается Skoda — особенно популярна та же Octavia.

— Но все зависит от района, где ты живешь. В своем дворе я как-то увидела Lamborghini Aventador SVJ ограниченной версии. Сфоткала друзьям — они чуть слюной не захлебнулись! Но если заедешь в глушь — увидишь, что там автопарк ничуть не лучше, чем в какой-нибудь белорусской деревне.

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