Россия угрожает остановить ЗАЭС 15 18.08.2022, 14:33

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Это может привести к непредвиденным последствиям.

Российское военное командование угрожает остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

Российское пропагандистское агентство «РИА Новости», цитирующее начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова:

— Обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в «холодный резерв» 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС".

Россия оккупировала ЗАЭС еще на первых этапах войны и удерживает на ее территории военную технику и боеприпасы. Также неоднократно фиксировали обстрелы, совершенные именно с территории ЗАЭС.

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