Во Франции суд арестовал недвижимость беглого молдавского олигарха Плахотнюка 18.08.2022, 14:45

Имущество арестовано по запросу Кишенева.

Суд города Тонон-ле-Бен во Франции по запросу молдавских прокуроров наложил арест на недвижимость, принадлежащую экс-лидеру «Демократической партии» Владимиру Плахотнюку.

Об этом 18 августа сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами, пишет издание Newsmaker.

Речь идет о принадлежащей Плахотнюку недвижимости во французском городе Сье. По оценкам французских властей, стоимость арестованного имущества – более 4,2 млн евро.

«Арест гарантирует возможность применения дополнительного наказания в виде конфискации имущества в рамках уголовного дела, расследуемого прокурором в Молдове», - отметили в прокуратуре.

Выносивший решение судья из Франции отметил, что Плахотнюк создал «криминальную сеть национального и международного масштаба», которая работала с 2009 по 2019 год.

Судья также отметил, что Плахотнюк вместе с другим молдавским политиком Иланом Шором, которого называют «вором миллиарда», зарегистрировал в Англии кипрские и панамские компании, на которые переводили деньги, украденные из молдавских банков.

Плахотнюк под давлением США бежал из Молдовы на фоне обострения политического кризиса в 2019 году. Он сложил с себя полномочия главы Демократической партии Молдовы, которая к тому времени являлась партией власти.

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