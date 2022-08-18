Что больше всего подорожало на рынках в белорусских регионах 18.08.2022, 15:02

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Журналисты составили сравнительную таблицу за неделю.

Журналисты Intex-press побывали 18 августа на рынке «Универсальный» и посмотрел, как изменились цены на фрукты и овощи.

Рынок утро 18 августа. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Мониторинг цен журналисты проводили неделю назад – 11 августа. За это время стоимость некоторых товаров снизилась, на что-то цена подросла, а на некоторые товары осталась прежней.

Что подешевело

За неделю на 2 рубля снизилась цена на абрикосы, персики и виноград.

Минус 1 рубль у нектарина: в этот раз килограмм стоил 7,5 рубля.

Подешевели дыня и картофель. Дыня потеряла за неделю 30 копеек, а картофель – 10 копеек.

Что подорожало

В два раза выросла цена на кабачки: 11 августа просили 50 копеек за кило, 18-го – 1 рубль.

Значительно прибавила в цене голубика – сразу 4 рубля на килограмме. Сегодня эту ягоду продавали уже по 15 рублей.

На рубль «потяжелела» кукуруза. Плюс 50 копеек у лимонов. Цена на морковку выросла за неделю на 20 копеек.

Что нового

На барановичском рынке 18 августа появилась ежевика. За 0,5 литра этой ягоды просили 3 рубля.

Также на прилавках была замечена брусника: литровую баночку можно было приобрести за 6 рублей, а 0,5-литровую – за 3 рубля.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

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