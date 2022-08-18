Что больше всего подорожало на рынках в белорусских регионах
- 18.08.2022, 15:02
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Журналисты составили сравнительную таблицу за неделю.
Журналисты Intex-press побывали 18 августа на рынке «Универсальный» и посмотрел, как изменились цены на фрукты и овощи.
Мониторинг цен журналисты проводили неделю назад – 11 августа. За это время стоимость некоторых товаров снизилась, на что-то цена подросла, а на некоторые товары осталась прежней.
Что подешевело
За неделю на 2 рубля снизилась цена на абрикосы, персики и виноград.
Минус 1 рубль у нектарина: в этот раз килограмм стоил 7,5 рубля.
Подешевели дыня и картофель. Дыня потеряла за неделю 30 копеек, а картофель – 10 копеек.
Что подорожало
В два раза выросла цена на кабачки: 11 августа просили 50 копеек за кило, 18-го – 1 рубль.
Значительно прибавила в цене голубика – сразу 4 рубля на килограмме. Сегодня эту ягоду продавали уже по 15 рублей.
На рубль «потяжелела» кукуруза. Плюс 50 копеек у лимонов. Цена на морковку выросла за неделю на 20 копеек.
Что нового
На барановичском рынке 18 августа появилась ежевика. За 0,5 литра этой ягоды просили 3 рубля.
Также на прилавках была замечена брусника: литровую баночку можно было приобрести за 6 рублей, а 0,5-литровую – за 3 рубля.