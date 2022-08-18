В белорусских кинотеатрах теперь крутят мультики и советские фильмы для солдат 18.08.2022, 15:19

1,448

По выходным военных приводят строем на дневные киносеансы.

На четырехдневную рабочую неделю перешел самый большой и популярный кинотеатр в Борисове «Октябрь». Теперь он работает только с четверга по воскресенье, пишет ex-press.by.

Афиша кинотеатра значительно оскудела после введения санкций и запрета на показ фильмов ряда американских и европейских производителей. Сейчас в кинотеатре крутят советские военные фильмы и старые полнометражные мультики.

«Разумеется, такой репертуар не привлекает зрителей. Дирекция пытается заполнить залы, используя административный ресурс, поэтому самой многочисленной публикой в кинотеатре являются солдаты. По выходным их приводят строем на дневные киносеансы», — пишет издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».