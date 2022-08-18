Как будет двигаться облако радиации в случае подрыва Россией Запорожской АЭС 9 18.08.2022, 15:13

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Украинские ученые опубликовали видео.

Российское оккупационное войско, вероятно, готовит провокацию на Запорожской АЭС. При аварии на атомной электростанции от радиоактивных выбросов могут пострадать Украина, Польша, Беларусь и страны Балтии, учитывая нынешние погодные условия.

Команда ученых из Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины смоделировала распространение радиоактивного загрязнения после возможной аварии.

Как будут распространяться радиоактивные выбросы

Самые высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут ожидаться на территории Украины, в частности, в радиусе 50-100 км по всем направлениям от Запорожской АЭС. Серьезная концентрация радионуклидов, вероятно, достигнет Киева.

«В конце смоделированного периода основным направлением переноса радионуклидов является восточное, в результате чего значительные концентрации радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей», - подчеркнули ученые.

Кроме того, радиоактивные примеси частично могут перенестись на территории соседних государств: восток Беларуси, Польша, страны Балтии.

Как проводили исследования

Команда ученых использовала прогностическую метеорологическую модель WRF ARW v4.3 и моделирующий комплекс атмосферной дисперсии CALMET-CALPUFF v6 для моделирования атмосферного переноса и дисперсии радиоактивных аэрозолей Cs-137.

«WRF прогноз метеорологических условий рассчитан на основе глобальных прогностических данных GFS с пространственным разрешением 0,5о и временной дискретностью 3 часа.

Радиоактивные выбросы заданы в виде двух точечных источников на высотах 200 и 500 м над земной поверхностью с суммарной стационарной мощностью 1 Бк/с (по 0,5 Бк/с для каждого из источников). Для радиоактивных аэрозолей были использованы характеристики их распределения по размерам: средний диаметр 1 мкм, стандарт отклонения 2 мкм», - добавили ученые.

В то же время, невозможно определить точные характеристики источника выбросов при возможной аварии на ЗАЭС, поэтому результаты исследования следует толковать только качественно и относительно.

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