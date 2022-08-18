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Как будет двигаться облако радиации в случае подрыва Россией Запорожской АЭС

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  • 18.08.2022, 15:13
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Как будет двигаться облако радиации в случае подрыва Россией Запорожской АЭС

Украинские ученые опубликовали видео.

Российское оккупационное войско, вероятно, готовит провокацию на Запорожской АЭС. При аварии на атомной электростанции от радиоактивных выбросов могут пострадать Украина, Польша, Беларусь и страны Балтии, учитывая нынешние погодные условия.

Команда ученых из Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины смоделировала распространение радиоактивного загрязнения после возможной аварии.

Как будут распространяться радиоактивные выбросы

Самые высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут ожидаться на территории Украины, в частности, в радиусе 50-100 км по всем направлениям от Запорожской АЭС. Серьезная концентрация радионуклидов, вероятно, достигнет Киева.

«В конце смоделированного периода основным направлением переноса радионуклидов является восточное, в результате чего значительные концентрации радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей», - подчеркнули ученые.

Кроме того, радиоактивные примеси частично могут перенестись на территории соседних государств: восток Беларуси, Польша, страны Балтии.

Как проводили исследования

Команда ученых использовала прогностическую метеорологическую модель WRF ARW v4.3 и моделирующий комплекс атмосферной дисперсии CALMET-CALPUFF v6 для моделирования атмосферного переноса и дисперсии радиоактивных аэрозолей Cs-137.

«WRF прогноз метеорологических условий рассчитан на основе глобальных прогностических данных GFS с пространственным разрешением 0,5о и временной дискретностью 3 часа.

Радиоактивные выбросы заданы в виде двух точечных источников на высотах 200 и 500 м над земной поверхностью с суммарной стационарной мощностью 1 Бк/с (по 0,5 Бк/с для каждого из источников). Для радиоактивных аэрозолей были использованы характеристики их распределения по размерам: средний диаметр 1 мкм, стандарт отклонения 2 мкм», - добавили ученые.

В то же время, невозможно определить точные характеристики источника выбросов при возможной аварии на ЗАЭС, поэтому результаты исследования следует толковать только качественно и относительно.

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