Украинские бойцы показали скоординированное уничтожение российских танков 2 18.08.2022, 15:51

Точные удар «Стугны».

Военнослужащие из отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины уничтожили на Донецком направлении сразу два российских танка, пытавшихся выдвинуться к украинским позициям.

Соответствующее видео было опцубликовано в четверг, 18 августа, на странице НГУ в соцсетях.

На нем видно, что бронетехника российских оккупантов была уничтожена с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П благодаря скоординированным действиям нескольких боевых групп, отслеживавших перемещения противника.

«Выполняя задачи на занимаемой позиции, гвардейцы обнаружили колонну техники, состоявшую из нескольких единиц танков, которая передвигалась в один из населенных пунктов. В результате быстрой и точной работы бойцам удалось подбить два танка. После этого гвардейцы передали информацию в смежные подразделения для дальнейшего уничтожения оставшейся живой силы и техники оккупантов», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

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