«Многие военнослужащие уже задумываются, почему государство так к ним относится» 4 18.08.2022, 16:03

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Жители борисовского микрорайона жалуются на «отсутствие признаков цивилизации».

«Мы не можем больше терпеть, как руководство и службы города превращают район в «полигон» по отработке методов и способов проживания в условиях, приближенных к военному времени, и приобретения навыков выживания в отсутствие признаков цивилизации», — написали ex-press.by жители Борисова, района Лядище. Микрорайон находится на окраине города по соседству с 227 общевойсковым полигоном, и нем в основном проживают люди, связавшие жизнь с армией и военные пенсионеры.

Сайт приводит письмо без сокращений:

— В районе строятся дома, но на протяжении многих лет ничего не делается для улучшения жизни проживающих людей. Разбитые дороги, по которым проблема проехать даже инструкторам по вождению, отсутствие тротуаров, а где они когда-то были, нужен их ремонт.

Дома строят, а людям не возможно ходить — одна дорога (в районе дома № 31), по которой сейчас ходят дети в школу и люди на автобусную остановку, является одновременно и тротуаром и дорогой (реверсное движение навстречу), да еще дети на ней играют. С другой стороны улицы с двух сторон отсутствуют тротуары вообще, люди ходят по проезжей части.

В целях безопасности людей было установлено металлическое ограждение, разделяющее дорогу и тропинку, исполняющую роль тротуара, но по распоряжению городских чиновников его снесли и вкопали железные столбы, видимо, готовятся к вторжению НАТО, и столбы будут выполнять функцию противотанковых укреплений.

Как видите, безопасность для людей руководство и службы города не волнует. Жители Лядищ неоднократно обращались к руководству города чтобы запретили движение грузового транспорта через жилую зону, т.к. по ходу движения находится школа и детсад, а большинство транспорта движется с нарушением скоростного режима. Но руководители города нас не слышат.

Два года назад по распоряжению местных властей был разрушен и снесен рынок, и теперь за овощами и вещами нужно ехать в город. Закрыт также магазин «Промтовары», теперь и за лампочкой нужно ехать в город. И так постоянно, все только разрушается, и ничего для людей не делается.

Сделали из района пьяный отстойник — теперь уже в Парк культуры не ходят: там нечего делать, аттракционы не работают, выпить, попить пивасика негде, вот и едут из Борисова и района к нам, в Лядищи.

Здесь, на окраине, в лесной зоне, есть все: алкоголь с 7 до 24 часов, милиции нет, туалет под каждым кустом, вместо аттракционов — детские площадки. К ним, как у дома №31, возле магазина «Соседи», родители с детьми боятся подходить, потому что здесь пьяные дяди и тети обсуждают будущее Беларуси, применяя выражения и слова, которых нет в словаре.

Некоторые здесь «остаются» на ночь (см.фото) Как объяснить детям, почему здесь пьют, курят и ругаются дяди и тети?

Открыли ночную рюмочную — бар «BUDDA» в здании ресторана, в пятницу и в выходные все жители Лядищ на протяжении всей ночи, до 5-6 часов утра, вынуждены слушать музыку, мат, разборки с мордобоем, визг машин и такси. Видимо, в кальяны добавляют добавки с озверином. И это в жилой зоне. Кто дал такое разрешение?

Почему наша милиция борется с цветом маек на людях и закрывает глаза на нарушения общественного порядка? Она ведь для этого тоже предназначена. Или теперь этим должны заниматься учителя?

Многие военнослужащие уже задумываются, почему государство так к ним относится? Ведь они призваны его защищать даже ценой своей жизни. Насколько хватит у них терпения, чтобы не погас Патриотизм?

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