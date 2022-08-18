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В Минске во время ремонта моста загорелся экскаватор дорожников

  • 18.08.2022, 16:17
В Минске во время ремонта моста загорелся экскаватор дорожников

На месте возгорания работали МЧС и скорая.

ЧП произошло в Минске в четверг, 18 августа, сообщили читатели «Комсомольской правды» . Экскаватор загорелся днем во время ремонтных работ вблизи Брилевского моста.

Около 15.00 дня во время ремонта моста загорелся экскаватор дорожных служб, образовались клубы черного дыма. На место были вызваны спасатели МЧС и скорая.

- Когда загорелся экскаватор было слышно несколько хлопков, - прокомментировали читатели «Комсомолки», очевидцы происшествия.

Около 15.10 на место ЧП приехала скорая помощь.

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