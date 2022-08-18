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В Англии нашли «магические кристаллы» эпохи неолита

  • 18.08.2022, 16:36
В Англии нашли «магические кристаллы» эпохи неолита

Более 300 фрагментов прозрачного горного хрусталя кварца обнаружили в ранненеолитическом захоронении.

По словам археологов, сотни фрагментов редкого прозрачного типа кварца, известного как «горный хрусталь», позволяют предположить, что люди эпохи неолита использовали этот минерал для украшения могил и других сооружений на церемониальном участке в западной Англии, пишет «Хайтек».

Фрагменты кварца. Фото: Ником Овертон

Горные кристаллы, вероятно, появились в месте обнаружения из источника, который находится на расстоянии более 130 км по холмистой местности. Кристаллы, по-видимому, разбили на гораздо более мелкие кусочки. Возможно, это произошло во время общественного собрания, чтобы посмотреть, как «работает магический материал», пишут ученые. Люди приписывали кварцу волшебные свойства.

Дело в том, что горные кристаллы кварца испускают вспышки света при ударе. Если их разбить, это может выглядеть «очень захватывающе». Кроме того, материал довольно редкий и весьма характерный для того периода. В эпоху неолита еще не было стекла и другого твердого прозрачного материала.

Всего археологи обнаружили более 300 фрагментов кристаллов кварца на 6 000-летнем церемониальном участке в Дорстон-Хилл в западной Англии. примерно в 1,6 км к югу от памятника, известного как Камень Артура. Они не только прозрачные; некоторые фрагменты кристаллов отличаются призматической формой, которая расщепляет белый свет на видимый радужный спектр.

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