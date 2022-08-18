Военный эксперт: НАТО может уничтожить режим Путина 5 18.08.2022, 16:43

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Фото: Getty Images

Есть сценарий, при котором Альянсу даже не придется вступать в войну.

Если США признают РФ страной-спонсором терроризма, за Вашингтоном последуют и другие государства. И тогда глава Кремля Владимир Путин станет международным преступником. Ситуация может привести к реальному оформлению «антипутинской коалиции», после чего наступит политическая и экономическая изоляция Москвы. Такие события могут стать условием уничтожения российского правящего режима. Сценарий представляет интерес для НАТО, в некоторых странах уже подумывают о смене власти в России. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что НАТО заинтересовано не в прямом военном конфликте с РФ, а в сценарии, связанном с уничтожением режима в Москве другими способами.

По его словам, если США признают Россию страной-терроризмом, такое решение примут и другие государства формата Рамштайн. И тогда Путина фактически признают международным преступником. Такие лидеры, как президент Франции Макрон, или президент Турции Эрдоган, уже задумаются перед тем, стоит ли им вести диалог с Путиным.

«Кремль неспроста заявил, что, если Соединенные Штаты признают Россию страной-спонсором терроризма, то он сразу разорвет дипломатические отношения с американцами. На днях Литва признала Россию страной-спонсором терроризма. И если это же сделают США, возникнет цепная реакция, и, как минимум, большинство государств формата Рамштайн поступят таким же образом. И тогда уже не только Макрон или какой-либо другой лидер не будет звонить Путину. Подумает, стоит ли общаться или встречаться с Путиным, и президент Турции Эрдоган. Это возможно в ситуации, когда главу Кремля признают международным преступником», - считает Бадрак.

Как полагает эксперт, далее может быть сформирована «антипутинская коалиция», после чего наступит политическая и экономическая изоляция России. Москва больше не сможет обходить санкции, как это ранее происходило.

«Признание Путина международным преступником напрямую связано с возможностью реального оформления антипутинской коалиции. Не юридического ее создания, а политического. Возможно, в рамках Рамштайна. А, может быть, и частью государств, которые принимают участие в заседаниях Рамштайна.

«Появление такой коалиции приведет, во-первых, к политической изоляции, во-вторых, к экономической изоляции с контролем санкционной политики. Ведь, несмотря на то, что санкции действовали и до 2022 года, Москва превосходно их обходила и, в частности, получала американскую электронику. К примеру, для ракет 300 мм, рассчитанных на реактивные системы залпового огня Торнадо-С, Россия покупала именно американские микрочипы. Ситуация свидетельствует о многом. Теперь все эти процессы под пристальным вниманием, изучаются с точки зрения полного контроля над перемещением таких технологий. И это важно», - объяснил Бадрак.

В такой ситуации Запад может обеспечить уничтожение режима Путина без вступление в прямую войну с Кремлем. И если сейчас в Альянсе пока напрямую не говорят о смене руководствам в России, то в ряде государств, вероятно, уже всерьез об этом думают, но пока не говорят вслух.

«НАТО при следующих обстоятельствах гораздо интереснее именно так противостоять России, а не вступать в войну с Путиным. Это условие уничтожения режима. Они пока не говорят прямо об уничтожении, ликвидации или смене политического режима, но, думаю, в ряде государств Альянса об этом уже всерьез подумывают, просто опасаются говорить вслух», - подчеркнул Валентин Бадрак.

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