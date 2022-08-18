Россия посылает добровольцев-заключенных на убой 1 18.08.2022, 17:04

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

У Кремля огромный кадровый голод.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ рассказал о том, как Россия использует на войне против Украины наемников-заключенных.

Военный эксперт констатировал, что Россия привлекает заключенных к войне в Украине «от безысходности».

«Это огромный кадровый голод. Они не могут объявить по политическим причинам мобилизацию. То же делал Советский Союз во Вторую мировую: объявили зекам, что пролив кровь за родину, те получат амнистию, пойдя на войну в штрафной роте. Да, сейчас берут отморозков, тех людей, которые психологически преодолели барьер страха перед убийством, то есть совершили тяжкие преступления», — объяснил военный эксперт.

Он подтвердил, что эффективность заключенных на войне «минимальна».

«Они посылают их на убой, чтобы не выплачивать им деньги. Российское командование собирает небольшие группы типа ДРГ и пускают их с одними автоматами на наши позиции. Выходит, как разведка боем. Мы немного «влетаем» с этим моментом, потому что вынуждены отражать их наступление, и они, соответственно, раскрывают нашу оборону. Плюс, если работает наша артиллерия, то россияне пытаются засечь ее позиции. Затем прилетает «ответка» и по позициям наших бойцов, и по позициям нашей артиллерии. Однако мы крошим вражескую незащищенную пехоту, которая без бронетехники идет в наступление с одними автоматами при минимальной экипировке», – рассказал Жданов.

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