В деревне под Лепелем упали два снаряда

В деревне под Лепелем упали два снаряда9
- 18.08.2022, 17:06
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На место происшествия приехали милиция и МЧС.
Днем 18 августа читатель «Зеркало» сообщил в редакцию, что в деревне Бор Лепельского района Витебской области упали два снаряда. Неподалеку находится полигон «Лепельский», где еще в начале августа Минобороны анонсировало военные учения.
По словам читателя, один из снарядов упал прямо в деревенский огород, второй — в озеро. К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия приехали милиция и МЧС.