В деревне под Лепелем упали два снаряда 9 18.08.2022, 17:06

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На место происшествия приехали милиция и МЧС.

Днем 18 августа читатель «Зеркало» сообщил в редакцию, что в деревне Бор Лепельского района Витебской области упали два снаряда. Неподалеку находится полигон «Лепельский», где еще в начале августа Минобороны анонсировало военные учения.

По словам читателя, один из снарядов упал прямо в деревенский огород, второй — в озеро. К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия приехали милиция и МЧС.

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