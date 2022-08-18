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Глава СНБО: Условие Украины — возвращение земель в границах 1991 года

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  • 18.08.2022, 17:32
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Глава СНБО: Условие Украины — возвращение земель в границах 1991 года
Алексей Данилов

Никаких компромиссов с Россией.

Украина не пойдет на какие-либо уступки России, связанные с территориальными компромиссами. Подобные шаги только отложат войну на будущее. Киев заинтересован в освобождении всех своих территорий и возвращении к международно признанным границам в рамках 1991 года. Именно сегодня есть шанс нанести сокрушающий удар по противнику. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В своем Twitter-аккаунте чиновник написал, что Киев не согласится на территориальные уступки Москве. Такие шаги только отложат войну на будущее. Цель Украины – возвращение всех своих земель в рамках границ на 1991 год.

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