Глава СНБО: Условие Украины — возвращение земель в границах 1991 года

Глава СНБО: Условие Украины — возвращение земель в границах 1991 года1
- 18.08.2022, 17:32
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Никаких компромиссов с Россией.
Украина не пойдет на какие-либо уступки России, связанные с территориальными компромиссами. Подобные шаги только отложат войну на будущее. Киев заинтересован в освобождении всех своих территорий и возвращении к международно признанным границам в рамках 1991 года. Именно сегодня есть шанс нанести сокрушающий удар по противнику. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В своем Twitter-аккаунте чиновник написал, что Киев не согласится на территориальные уступки Москве. Такие шаги только отложат войну на будущее. Цель Украины – возвращение всех своих земель в рамках границ на 1991 год.
🔹Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України?
Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з кремлем - це війна, відкладена на майбутнє.
Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському «колосу на глиняних ногах».
🔹Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України?