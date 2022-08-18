Ученые узнали, почему нам хочется спать в жаркую погоду 18.08.2022, 17:36

Оказалось, что наш мозг очень тщательно следит за температурой вокруг.

Любая температура влияет на поведение человека, начиная с приема пищи и уровня активности и заканчивая циклами сна и бодрствования. Летом нам может быть труднее заснуть, и мы не спешим вставать с постели холодным утром. Но связь между этими явлениями до конца не изучена, пишет Techinsider.

Нейробиологи Северо-Западного университета, США, нашли несколько связей, которые могут объяснить, что же происходит. Исследователи обнаружили, что плодовые мушки запрограммированы на то, чтобы вздремнуть в середине дня, это навело их на мысль, что в нашем мозге есть определенный «термометр» мозга.

В рамках работы ученым удалось впервые идентифицировать рецепторы «абсолютного тепла» в голове мухи, которые реагируют на температуру выше примерно 25°С. Этот показатель считается «любимой» температурой мухи.

Исследователи обнаружили, что нейроны мозга, получающие информацию о тепле, являются частью более широкой системы, которая регулирует сон. Когда горячий контур, который работает параллельно холодному контуру, активен, клетки-мишени, способствующие полуденному сну, остаются активными дольше. Это приводит к увеличению продолжительности полуденного сна, что удерживает мух подальше от активности в самую жаркую часть дня.

Ученые говорят, что «горячие и холодные температуры могут оказывать совершенно разное влияние на физиологию и поведение». Это разделение может также отражать эволюционные процессы, основанные на циклах тепла и холода Земли.

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