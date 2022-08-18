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Как Капский-младший, ходивший на ВНС к Лукашенко, разваливает дело отца

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  • 18.08.2022, 18:10
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Как Капский-младший, ходивший на ВНС к Лукашенко, разваливает дело отца

Хроника падения футбольного БАТЭ.

17 августа главный тренер борисовского БАТЭ Александр Михайлов подал в отставку, и она была принята. Михайлов проработал с командой чуть более полугода. Былой флагман белорусского футбола уже успел этим летом вылететь из еврокубков. В чемпионате страны «желто-синие» пока занимают первое место, но по потерянным очкам уступают сразу трем конкурентам. Последний раз борисовчане становились чемпионами в 2018-м — в год смерти Анатолия Капского. Его 31-летнему сыну Андрею, который стал председателем правления клуба, за 3,5 года работы хвастаться почти нечем. «Зеркало» рассказывает, как при Капском-младшем БАТЭ свалился в пике.

Наследие

Анатолий Капский ушел из жизни 22 сентября 2018 года. При нем БАТЭ впервые стал чемпионом в 1999 году, затем победил в 2002-м и неизменно выигрывал золотые медали с 2006 по 2018 год. Команда не раз добиралась до групповой стадии Лиги чемпионов, выходила в плей-офф Лиги Европы — невероятное достижения для белорусского футбола сегодня. Побеждала, например, «Баварию» и «Рому».

Капский-старший причастен и к возведению 13-тысячной «Борисов-Арены». Она открылась в мае 2014 года и до сих пор остается самым современным футбольным стадионом страны.

— Капский мог найти подход, расположить к себе. Отличные коммуникативные навыки, говоря современным языком. Со временем, естественно, Анатольевич стал больше понимать игру и приобрел опыт. И он не побоялся пройти этот путь. Для белорусского футбола Капский был Гагариным, который первый раз полетел в космос, — отзывался о нем экс-игрок БАТЭ Виталий Кутузов.

С 1996 года, когда БАТЭ возродился, по 2017-й в истории клуба было всего четыре главных тренера: Юрий Пунтус, Игорь Криушенко, Виктор Гончаренко и Александр Ермакович. В год смерти Капского сезон начинал Олег Дулуб, но летом был уволен. Команду возглавил Алексей Бага. При нем борисовчане 15-й раз, пока последний, стали чемпионами Беларуси.

2019

Руководить клубом вскоре после смерти отца взялся его сын. С 1 января Андрей Капский, работавший до этого начальником управления продаж Борисовского завода автотракторного электрооборудования, стал председателем правления ФК БАТЭ.

Сезон начался для команды Алексея Баги с плей-офф Лиги Европы, куда борисовчане пробились в 2018-м. В феврале на родном стадионе, несмотря на серьезные кадровые потери в межсезонье, белорусский клуб сенсационно обыграл лондонский «Арсенал» — 1:0. Единственный мяч на 45-й минуте забил Станислав Драгун. Тогда за БАТЭ еще играл Александр Глеб. В ответном матче, правда, все встало на свои места — «Арсенал» оказался сильнее (3:0).

Летом борисовчан ждал новый еврокубковый поход, однако на сей раз не удалось добраться до групповой стадии турниров. В Лиге чемпионов БАТЭ не сумел совладать с норвежским «Русенборгом» (2:1, 0:2), а в плей-офф отборов в Лигу Европы — с «Астаной» из Казахстана (0:3, 2:0).

Что касается чемпионата Беларуси, то многолетнее доминирование «желто-синих» прервалось. Победу праздновало брестское «Динамо», опередившее БАТЭ на 5 очков. Бага покинул свой пост.

2020

Его сменил Кирилл Альшевский — племянник Анатолия Капского и двоюродный брат Андрея Капского. Родственные связи мешали Капскому-старшему назначить Альшевского главным тренером, но не стали преградой для решения Капского-младшего.

Сезон начался для БАТЭ с двух поражений в чемпионате Беларуси. Альшевскому удалось выправить крен. Особенно хороши «желто-синие» были в мае. Во-первых, 5 побед в 5 матчах чемпионата. Во-вторых, четвертый раз в клубной истории выиграли Кубок Беларуси. Уже в дополнительное время викторию над брестским «Динамо» принес Захар Волков.

Но стабильности все-таки не было. Еврокубковый путь борисовчан завершился во втором раунде Лиги Европы — БАТЭ проиграл софийскому ЦСКА (0:2). Напомним, что из-за пандемии коронавируса квалификационные матчи состояли из одной встречи.

В сентябре Альшевского уволили. Известный футбольный обозреватель Николай Ходасевич назвал решение «как минимум странным».

Главным тренером команды стал Александр Лисовский. БАТЭ был близок к чемпионству. Перед последним туром судьба золота зависела именно от самих борисовчан. Но они не смогли победить в гостях минское «Динамо» и в турнирной гонке отстали на одно очко от солигорского «Шахтера».

2021

Команду принял экс-наставник «Ислочи» Виталий Жуковский. Именно с бывшим клубом своего главного тренера БАТЭ встретился в финале Кубка Беларуси и победил — 2:1.

В первой части сезона БАТЭ был хорош. 5 побед и 2 ничьи в 7 стартовых матчах чемпионата Беларуси. Затем поражение от «Шахтера» и 5 побед подряд. Но вторую часть дистанции «желто-синие» провели слабее. В итоге заняли второе место, отпустив «Шахтер» на 10 очков.

В Лиге конференций борисовчане проиграли по сумме двух матчей «Динамо» из Батуми. Вначале победили в гостях (1:0), а вот дома было фиаско. БАТЭ вел в счете по ходу матча, но крупно уступил, пропустив четыре гола во втором тайме — 1:4.

Жуковский порывался уже тогда уйти в отставку, но все-таки доработал до конца сезона.

— Скажем так, люди все-таки должны работать бок о бок. Стоять плечом к плечу. Тренер должен понимать, что он может дальше дать команде. Мы должны быть одним целым с руководством. У нас, увы, этого не получилось, — объяснял потом тренер, почему с ним в межсезонье не продолжили сотрудничество.

Зато Андрей Капский, который раньше старался избегать публичности, поучаствовал в феврале во Всебелорусском народном собрании.

— Мне поступило предложение стать делегатом, и я принял его. Считаю, что это важное мероприятие, в том числе для спорта и футбола. Мне интересно услышать, как страна планирует двигаться дальше, — говорил руководитель БАТЭ.

Правда, с тех пор белорусский футбол запомнился лишь антирекордами.

2022

Главным тренером клуба стал 37-летний Александр Михайлов, который ранее работал с дублем. К слову, борисовчане долго не могли определиться с новым рулевым. Сообщалось, что поиски затянулись из-за вмешательства Минспорта.

Тем не менее молодой тренер здорово начал сезон. Во-первых, БАТЭ выиграл Суперкубок Беларуси, одолев «Шахтер». Во-вторых, в чемпионате страны борисовчане стартовали с пяти побед подряд, четыре из которых были в гостях с общим счетом 10:0. Первые очки «желто-синие» потеряли в мае. В середине июня впервые проиграли, уступив дома «Ислочи». В июле и вовсе не было побед: ничьи с «Энергетиком-БГУ» и «Минском», а также поражение от дзержинского «Арсенала».

В Лиге конференций БАТЭ не сумел преодолеть сопротивление турецкого «Коньяспора». В первом матче борисовчане играли весь второй тайм в большинстве, но крупно уступили — 0:3. Ничего подопечные Михайлова не сумели противопоставить и в ответной встрече — 0:2. Хотя в следующем раунде тот же «Коньяспор» уступил «Вадуцу» из Лихтенштейна (1:1, 2:4).

Ну, а решила судьбу главного тренера домашняя ничья с «Белшиной». По словам Капского, «команде была необходима встряска», так как летом уже были 8 матчей без побед. Но руководитель БАТЭ и отдал должное Михайлову.

— Хочу поблагодарить тренера. За то, что в начале года принял на себя руководство командой. За то, что мы избрали вектор развития на омоложение. Много молодых футболистов получили неоценимый опыт в высшей лиге, в еврокубках. В принципе, мы довольно молодым составом выходили на матчи — и какое-то время это давало результат, но потом произошел сбой. Хотя и при этом на сегодня ничего не потеряно.

Готовить команду к домашнему матчу с могилевским «Днепром» (21 августа) будет Сергей Зеневич. А еще в ближайшие дни БАТЭ поучаствует в инициативе «Патриотов Беларуси», которые собрались отмечать два года с момента начала провластных автопробегов.

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