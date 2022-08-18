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Россиянам грозит безалкогольный новый год

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  • 18.08.2022, 18:17
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Россиянам грозит безалкогольный новый год

На дефицит спиртного повлияли санкции.

Торговые сети столкнулись с угрозой дефицита части крепкого алкоголя и шампанского из-за ухода иностранных брендов из страны в связи с российским вторжением в Украину. Как пишет «Коммерсантъ», Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство распространить правила параллельного импорта на ряд алкогольных брендов.

Среди компаний, которые приостановили отгрузки или ушли из страны насовсем, — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia), Moet Hennessy.

На дефицит спиртного также повлияли санкции. Американские ограничения запрещают поставлять в Россию любой алкоголь, европейские — все поставки дороже 300 евро за единицу товара. Небольшие поставщики подняли цены до 70% и ввели квоты на отгрузку.

По итогам первого полугодия ввоз всех крепких напитков в РФ сократился более чем на треть, до 32,65 млн л, а виски — почти вдвое, до 11,8 млн л. Приостановившие поставки компании обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань, рассказал председатель правления АКОРТ Игорь Караваев.

В письме к вице-премьеру Дмитрию Григоренко АКОРТ предупреждает, что основные дистрибьюторы алкоголя уже работают на остатках, их ассортимент активно сокращается, а новых поставок нет. Полностью заменить продукцию российской не удастся: у производителей нет ни сырья, ни технологий. Ретейлеры надеются, что параллельный импорт сохранит ассортимент и уровень собираемых налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции.

В АКОРТ пообещали не допустить притока контрафакта на российский рынок. Для этого торговые сети работают с Росалкогольрегулированием (РАР) и Минфином.

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