В Минобороны Беларуси прокомментировали упавшие снаряды под Лепелем 4 18.08.2022, 19:12

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Версия Минобороны отличается от версии очевидца.

Минобороны Беларуси прокомментировали падение снарядов под Лепелем. Отметим, что это произошло лишь после того, как об инциденте стало известно прессе.

«На полигоне „Лепельский“ в ходе контрольных занятий по стрельбе артиллерии в результате рикошета два снаряда упали в озеро и болото, в пределах безопасного удаления от близлежащих населенных пунктов», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ущерба и пострадавших нет.

Напомним, днем 18 августа в деревне Бор Лепельского района Витебской области упали два снаряда. Неподалеку находится полигон «Лепельский», где еще в начале августа Минобороны анонсировало военные учения. По словам очевидца, один из снарядов упал прямо в деревенский огород, второй — в озеро. К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия приехали милиция и МЧС.

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