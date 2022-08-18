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В Минобороны Беларуси прокомментировали упавшие снаряды под Лепелем

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  • 18.08.2022, 19:12
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В Минобороны Беларуси прокомментировали упавшие снаряды под Лепелем

Версия Минобороны отличается от версии очевидца.

Минобороны Беларуси прокомментировали падение снарядов под Лепелем. Отметим, что это произошло лишь после того, как об инциденте стало известно прессе.

«На полигоне „Лепельский“ в ходе контрольных занятий по стрельбе артиллерии в результате рикошета два снаряда упали в озеро и болото, в пределах безопасного удаления от близлежащих населенных пунктов», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ущерба и пострадавших нет.

Напомним, днем 18 августа в деревне Бор Лепельского района Витебской области упали два снаряда. Неподалеку находится полигон «Лепельский», где еще в начале августа Минобороны анонсировало военные учения. По словам очевидца, один из снарядов упал прямо в деревенский огород, второй — в озеро. К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия приехали милиция и МЧС.

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