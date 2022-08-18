В Минобороны Беларуси прокомментировали упавшие снаряды под Лепелем

В Минобороны Беларуси прокомментировали упавшие снаряды под Лепелем4
- 18.08.2022, 19:12
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Версия Минобороны отличается от версии очевидца.
Минобороны Беларуси прокомментировали падение снарядов под Лепелем. Отметим, что это произошло лишь после того, как об инциденте стало известно прессе.
«На полигоне „Лепельский“ в ходе контрольных занятий по стрельбе артиллерии в результате рикошета два снаряда упали в озеро и болото, в пределах безопасного удаления от близлежащих населенных пунктов», — заявили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что ущерба и пострадавших нет.
Напомним, днем 18 августа в деревне Бор Лепельского района Витебской области упали два снаряда. Неподалеку находится полигон «Лепельский», где еще в начале августа Минобороны анонсировало военные учения. По словам очевидца, один из снарядов упал прямо в деревенский огород, второй — в озеро. К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия приехали милиция и МЧС.