На сэкономленные от сбора на «Байрактары» деньги украинцы купили неожиданную вещь 1 18.08.2022, 19:17

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Вещь существенно поможет ВСУ.

За деньги, которые благотворительный фонд украинского шоумена Сергея Притулы собрал на Bayraktar, купили для ВСУ спутник. Об этом рассказал сам Притула.

Напомним, 15 млн долларов на беспилотники Bayraktar в Украине собрали за три дня. Но деньги так и остались непотраченными — турецкая компания, которая производит беспилотники, заявила, что подарит их украинской армии. Тогда Притула пообещал купить на пожертвования не просто что-то действительно важное для украинской армии, а и сделать так, чтобы закупка «делала смерть врагам в огромных масштабах».

Сегодня стало известно, что был подписан договор с компанией ICEYE (финская аэрокосмическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве микроспутников), которая предоставит Министерству обороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, находящихся на орбите в этом регионе.

— Украинцы, вы — космос! На сегодняшний день ICEYE обладает наиболее развитой технологией радарной спутниковой съемки. Этот договор — это серьезный шаг в обеспечении критических потребностей украинского правительства в данных наблюдения и существенная помощь нашим Вооруженным силам, — рассказал Притула.

Он поблагодарил всех причастных к этой истории.

Напомним, средства на «байрактары» для Украины собрали также Литва и Польша, сейчас такая кампания идет в Латвии.

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