В Могилеве скандально известный блогер прокатился по городу в кабриолете с бассейном 16 18.08.2022, 19:50

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Видеофакт.

Скандально известный могилевский блогер @onrgintut прокатился с друзьями по городу в кабриолете с бассейном. Видео молодой человек опубликовал в своих соцсетях.

Эпатирующее видео появилось в интернете, как раз когда в Беларусь нагрянула изнуряющая жара. На видео компания молодых людей на кабриолете из стареньких разукрашенных «Жигулей» останавливается у края проезжей части. Задняя часть авто превращена в бассейн – натянута клеенка, пространство заполнено водой и мыльной пеной. С улицы в машину запрыгивает молодой человек в строгом черном костюме и с удовольствием начинает плескаться. Компания отправляться колесить по улицам Могилева, отправляя прохожим приветы и фонтаны брызг.

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