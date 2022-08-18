Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 18.08.2022, 20:32

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Россияне пытались провести штурмы в Донецкой области, но получили жесткий отпор.

Российские оккупанты совершили несколько попыток штурма в Донецкой области. Украинские военные успешно отбили все наступления.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По состоянию на вечер, 18 августа, ситуация на фронтах такова:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не наблюдается.

На Харьковском направлении россияне провели обстрелы ряда населенных пунктов. Также враг пытается сохранить занятые позиции и пополнить боеспособность подразделений, понесших потери.

На Славянском направлении противник проводил обстрелы вблизи 12 населенных пунктов.

На Краматорском направлении оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления на направлении Николаевка - Выемка. Понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении наступательными действиями россияне пытались продвинуться в направлении Бахмута, но безуспешно.

На Авдеевском направлении противник совершил неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое - Каменка, Новоселовка Вторая - Авдеевка, Пески - Первомайское и Лозовое - Первомайское.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы вблизи ряда населенных пунктов. Также наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлении Тарамчук - Водяное. Получил жесткий отпор и отступил.

На Запорожском направлении враг совершал постоянные обстрелы по линии соприкосновения. Также для атак была задействована авиация.

На Южнобужском направлении россияне сосредотачивают усилия на том, чтобы сохранить занятые позиции. При этом они усилили группировку силами до двух батальонных тактических групп за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений.

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