В Минске во время ремонта моста загорелся строительный кран 1 18.08.2022, 20:39

Фотофакт.

ЧП произошло в Минске в четверг, 18 августа, сообщили читатели «Комсомольской правды». Строительная техника загорелась днем во время ремонтных работ вблизи Брилевского моста.

Около 15.00 дня во время ремонта моста загорелся строительный кран дорожных служб, образовались клубы черного дыма. На место были вызваны спасатели МЧС и скорая.

— Когда загорелся кран было слышно несколько хлопков, — прокомментировали читатели «Комсомолки», очевидцы происшествия.

Около 15.10 на место ЧП приехала скорая помощь.

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