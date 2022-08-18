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Под Чаусами поезд сбил пенсионера

  • 18.08.2022, 21:10
Под Чаусами поезд сбил пенсионера

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Поезд насмерть сбил 68-летнего мужчину в Чаусском районе, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома. Трагедия произошла 16 августа на перегоне «Чаусы — Веремейки» близко от деревни.

По предварительной информации, пешеход шел в одном с поездом направлении близко к путям. Машинист применил звуковой сигнал и экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Также несчастный случай на железной дороге произошел вчера в Быхове. Пассажирский поезд соединения «Могилев—Жлобин» во время отправления сбил 54-летнюю могилевчанку, которая упала с перрона на железнодорожные пути. Женщина с травмами госпитализирована.

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