Эрдоган: Мы не хотим пережить новый Чернобыль 3 18.08.2022, 22:14

3,000

Турция на стороне Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 18 августа на пресс-конференции во Львове заявил, что обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает «Укринформ».

Эрдоган предостерег от повторения катастрофы Чернобыльской АЭС.

«Нас волнуют столкновения на АЭС. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. Мы на стороне Украины и будем на ее стороне и дальше», – сказал президент Турции.

Также он выразил сочувствие в связи с вчерашним обстрелом жилого дома в Харькове и подтвердил поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Эрдоган сообщил, что Турция отправила в Украину 98 грузовиков с гуманитарной помощью, приняла 325 тыс. украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома, и будет участвовать в восстановлении Украины.

Кроме того, он отметил, что с 1 августа из портов Украины по «зерновому коридору» вышли 25 судов, они суммарно вывезли около 625 тыс. тонн продовольствия.

Эрдоган сегодня встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове. Два президента, кроме прочего, обсуждали ситуацию на ЗАЭС. Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, встреча длилась дольше, чем планировалось. Он остался рад этим фактом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».