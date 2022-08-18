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Wi-Fi научили проходить сквозь стены

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  • 18.08.2022, 22:55
Wi-Fi научили проходить сквозь стены

На стены нанесли специальный материал.

Австрийские ученые научились настраивать Wi-Fi-соединение таким образом, чтобы сигнал беспрепятственно проходил через стены. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

По словам специалистов, главная проблема интернет-машрутизаторов и роутеров заключается в передаче сигнала через препятствия. Так, в домах и на предприятиях этому часто мешают стены. Ученые описали метод, который позволяет сигналу проходить через препятствие — таким образом авторы исследования увеличили радиус интернет-покрытия и добились того, что волна буквально «пробила» стены.

Ученые подчеркнули, что препятствия для радиоволны можно сравнить с лабиринтом. Сигнал направляется на физический объект, а затем либо отражается, либо рассевается в нем. Чтобы стены смогли пропускать Wi-Fi-сигнал, на них нужно нанести особый материал. «Вы можете представить себе антибликовое покрытие на очках», — заявил профессор Стефан Роттер из Венского технологического университета. По словам ученого, в этом случае волны будут реже отражаться от препятствия.

Авторы исследования заметили, что новая техника не требует особых знаний об устройстве конкретной стены — нужно всего лишь узнать коэффициент отражения. Также новый метод применим ко всем типам волн и ко всему диапазону частот: от радиоволн до видимого света, от сейсмических волн до звуковых волн.

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