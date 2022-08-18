В Вилейке прямо в городе нашли гигантский гриб-зонтик

В Вилейке прямо в городе нашли гигантский гриб-зонтик4
- 18.08.2022, 23:14
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Ели два дня.
Грибной сезон в Беларуси в разгаре. Но жителям Вилейки, семье Глинских, удалось собрать, пожалуй, самый необычный за это лето урожай: гриб-зонтик высотой почти в полметра и диаметром шляпки больше сковородки. О находке пишет Kraj.by.
Вилейчанка Анна Глинская рассказала, что живет на краю города, на улице 1 Мая. Рядом электроподстанция, окруженная деревьями, а в полукилометре от дома начинается лес. Дело было после дождей. У женщины гостил сын с внуками, и после прогулки на улице они вернулись с двумя грибами-зонтиками. Один оказался огромным: ножка около 40 сантиметров, шляпка — около 30-ти.
При своих размерах гриб оказался не червивым. «Добычу» порезали и пожарили. На вкус он одним показался похожим на курицу, другим на рыбу.
«Ели гриб два дня», — призналась Анна.
По ее словам, когда она опубликовала фото мужа с огромным грибом в соцсетях, некоторые знакомые даже не поверили ей и заподозрили в фотомонтаже.