Медведев: Из-за санкций жители ЕС вынуждены стирать туалетную бумагу 10 18.08.2022, 23:31

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Зампред Совбеза РФ снова перепил?

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил в четверг с заявлением, в котором призвал жителей стран ЕС «не молчать» и потребовать от своих властей, которые Медведев назвал «недоумками», восстановить полноценные экономические отношения с Российской Федерацией.

«Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», — написал Медведев в своем телеграм-канале, отметив, что «платой за демократию» и «желание наказать» Россию, которая «ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила», является то, что европейцы вынуждены стирать туалетную бумагу.

Медведев также сослался на некие соцопросы, согласно которым «в военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС». Ссылки на исследования он не дал.

Издание The Insider подробно разобрало тезисы Медведева, выяснив, что они являются абсолютно голословными. В качестве доказательств журналисты привели результаты соцопроса, проведённого структурами Европарламента, согласно которому 87% опрошенных граждан из 27 стран Евросоюза ожидают от властей снижения энергетической зависимости от России, 57% поддерживают ответ ЕС на российскую агрессию, с экономическими санкциями против РФ согласны в общей сложности 80% респондентов, а с финансовой поддержкой Украины и передачей ей оружия - 70%.

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