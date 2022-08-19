В Крыму объявлена воздушная тревога

В Крыму объявлена воздушная тревога3
- 19.08.2022, 7:42
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Новые подробности о взрывах в Керчи, Севастополе и Белгородской области РФ.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал серию взрывов в аннексированном Крыму и Белгородской области, которые раздаются поздно вечером 18 августа.
По словам Арестовича, на территории полуострова Крым слышны сирены воздушной тревоги, о чем раньше писали в местных пабликах.
Об этом Арестович сообщил в Сети:
«Авиабаза Бельбек (Крым), прилеты.
Воздушная тревога в Керчи.
Воздушная тревога в Севастополе.
В Белгородской области взрываются составы армейского уровня (20-й армии), воюющего на Изюмском направлении.
Как Вы понимаете – мы здесь ни при чем. Курить меньше надо», – написал Арестович.
Заметим, в приложении «Воздушная тревога» появилось сообщение, что в Севастополе раздается сирена. Согласно сообщениям в СМИ, тревога началась в 23:09 и уже длится 23 мин.
Напомним, в последнее время в аннексированном Крыму стало неспокойно. В августе в разных районах оккупированного полуострова произошел взрыв на военных объектах РФ. Поздним вечером четверга, 18 августа, в Керчи местные сообщают о по меньшей мере два взрыва. По словам очевидцев, звуки громких взрывов раздались в районе Крымского моста.
Также о мощных взрывах сообщается в районе авиабазы «Бельбек». Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев в комментарии российским пропагандистам заявил, что якобы в районе «Бельбека» был сбит беспилотник.