Ударили 10 раз: в Новой Каховке оккупантам устроили HIMARS-шоу 19.08.2022, 7:48

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Громкие взрывы были слышны в районе Каховской ГЭС.

Во временно оккупированном городе Новая Каховка в Херсонской области вечером четверга, 18 августа, прогремели взрывы. Громкие звуки в районе Каховской ГЭС было слышно около 21:00.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Как написал местный Telegram-канал, прозвучали около 10 взрывов.

В херсонских пабликах написали, что есть «прилеты» на Каховскую ГЭС. Сообщается, что проезд по дамбе пока перекрыт, повреждено дорожное полотно.

На одной из записей слышно, что в городе даже включили сирену воздушной тревоги. Telegram-канал «Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами» написал, что было около 10 взрывов со стороны ГЭС.

«Новая Каховка. Было более десяти взрывов со стороны ГЭС», – отметили авторы.

Накануне стало известно, что оккупанты починили мост на дамбе Каховской ГЭС, ранее поврежденный Вооруженными силами Украины. Он был последней переправой, соединявшей левый и правый берег Херсонщины. После ударов ВСУ движение по нему было невозможно.

В сети показали первые кадры моста возле Каховской ГЭС после удара. На них видно, как точно и прицельно били украинские воины по переправе.

Отметим, что в ночь на четверг, 18 августа, в сети также появились сообщения о взрывах во временно оккупированной Новой Каховке. Их снова слышали в районе местной ГЭС.

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