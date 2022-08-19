Мощные взрывы на крупнейшей авиабазе РФ в Крыму: появились новые подробности 1 19.08.2022, 7:56

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Местные жители сообщили также о звуках стрельбы.

На военном аэродроме «Бельбек» на северо-западе Севастополе прогремели мощные взрывы. Они были настолько сильными, что их слышали во всех районах города и в ближайших населенных пунктах, сообщает obozrevatel.com.

Об этом вечером в четверг, 18 августа, сообщили местные Telegram-каналы. Представители оккупационной «власти» пока что держат паузу и не комментируют взрывы.

Взрывы раздались около 22:00. Жители Севастополя и Бахчисарайского района в соцсетях подтверждают, что слышали взрывы, а также звуки стрельбы. Все эти люди проживают в нескольких километрах от аэродрома. Также очевидцы слышали сирену, к месту взрывов направились машины МЧС. Всего в Севастополе было по крайней мере четыре мощных взрыва.

Аэродром «Бельбек» является самой большой военной авиабазой в Крыму. Этот объект находится за 260 км от ближайшей точки фронта.

«Гауляйтер» Михаил Развожаев, который называет себя губернатором Севастополя, заявил, что в районе аэродрома «Бельбек» якобы «средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат». Он утверждал, что никто не пострадал и никаких повреждений нет. Оккупант не стал уточнять, что взрывов было много.

Согласно спутниковым снимкам, на аэродроме «Бельбек» находилось более 40 единиц вражеской авиации. В частности, там базировались истребители МиГ-31, которые предназначены для запусков гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Также вечером 18 августа взрывы прогремели возле Керченского моста в оккупированном Крыму.

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