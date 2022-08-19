Оккупантов за отказ воевать закрыли в железном контейнере в 30-градусную жару 7 19.08.2022, 8:08

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Мать российского солдата пожаловалась Путину.

Мать одного из военных оккупационных войск РФ пожаловалась президенту страны-агрессора Владимиру Путину на ненадлежащее отношение к личному составу в российской армии. Она заявила, что за отказ отправиться на передовую ее сына в жару заперли в железном контейнере.

Обращение россиянки к Путину obozrevatel.com предоставили собственные источники. Документ был направлен в Управление президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций (фото размещено внизу новости).

Автором обращения от 23 июня 2022 года названа Химиченко Елена Ивановна.

В тексте документа она рассказала, что некий полковник Малюшенко, врио заместителя по воспитательной работе 49-й армии за отказ военнослужащих отбыть на передовую не по своей военной специальности распорядился закрыть семерых «отказников» в железном контейнере в 30-градусную жару.

По словам россиянки, инцидент произошел в Александровке, очевидно, Херсонской области, где ранее был уничтожен командный пункт указанной 49-й армии.

«Это что за беспредел творится в этой армии? Выходит, что пленные военнослужащие ВСУ содержатся в лучших условиях, чем граждане своей же страны? Или с гражданами можно обращаться как кому в голову взбредет? Прошу Вас вернуть в Россию этих военнослужащих, в числе которых находится мой единственный сын», – потребовала женщина.

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