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СМИ: Из-за ухудшения здоровья Путин больше не выходит из бункера

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  • 19.08.2022, 8:15
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СМИ: Из-за ухудшения здоровья Путин больше не выходит из бункера

Российский диктатор все чаще использует видеотехнологии и двойников.

В Кремле якобы готовятся к тому, что диктатор Путин из-за ухудшения здоровья вскоре не сможет лично проводить встречи и участвовать в мероприятиях. «Помочь» окружению диктатора аргументировать его отсутствие может рост заболеваемости коронавирусом в РФ.

Об этом сегодня пишет российский Телеграм-канал «Генерал СВР». Его якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, владеющий информацией, недоступной общественности. Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем.

Как отмечается, теперь Путин, ссылаясь якобы на антиковидные ограничения, может окончательно перейти на удаленку.

«Встречи с президентом, проводимые в формате видеосвязи с использованием технологии Deepfake не требуют его личного участия. Так, последние три «встречи» президента с главами субъектов РФ проходили в видеоформате именно с применением технологии Deepfake без личного участия Путина и это уже далеко не первые случаи. Как уверяют разработчики, данные технологии настолько прогрессивны и качественны, что определить «подделку» не могут даже профессиональные программы, а не то что человек. Двойников президента так же в последнее время используют достаточно часто, экспериментируя даже с публичными выходами», - пишет Телеграм-канал.

Как отмечает автор, сложная ситуация с коронавирусом, позволяет Путину уйти в «бункер» и управлять страной оттуда.

«Многие в окружении президента задаются вопросом: как долго можно имитировать деятельность Путина в случае его смерти?» Ответ не очевиден, но если status quo будет сохранятся и в кругу посвященных будет консенсус вокруг сохранения этого статуса, то довольно долго», - сказано в сообщении.

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