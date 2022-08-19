Ученые узнали, зачем курильщики совмещают кофе с первой сигаретой по утрам 1 19.08.2022, 8:18

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Обнаружены интересные процессы в нейронах головного мозга.

Американские фармакологи и химики из Университета Флориды нашли объяснение ежедневному ритуалу большинства курильщиков — совмещать поутру первую сигарету и чашку кофе. Оказалось, это не просто привычка: химические соединения в жареных кофейных зернах помогают облегчить последствия никотиновой зависимости, воздействуя на рецепторы в головном мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropharmacology.

О любви курящих людей к такому популярному стимулятору нервной системы, как кофе, известно давно. И этому есть возможное объяснение: как показали предыдущие научные работы, унаследованный генетический вариант, «заставляющий» больше курить, вызывает и тягу к кофеину. Также ученые предполагали, что курильщикам попросту нужно потреблять больше кофе, чтобы он оказал эффект, аналогичный тому, который получают некурящие.

Теперь американские исследователи решили узнать, в чем же причина одновременного употребления кофеина и никотина, особенно после периодов воздержания — в частности, после сна. Они изучили влияние кофейного напитка из необжаренных и жареных зерен на активность никотиновых ацетилхолиновых рецепторов (одного из подтипов ацетилхолиновых рецепторов), экспрессируемых в ооцитах Xenopus, которые служат важными моделями в исследованиях экспрессии генов и активности каналов, связанных с заболеваниями человека.

В результате удалось выявить два соединения, образующихся в процессе обжаривания кофейных зерен и напрямую воздействующих на определенные никотиновые рецепторы в мозге.

«Кофе тестировали как на высокочувствительные, так на низкочувствительные формы никотинового ацетилхолинового рецептора α4β2, связанные с никотиновой зависимостью. В разной степени эти рецепторы активировались и ингибировались кофе. Мы также изучили активность девяти небольших молекул, присутствующих в нем. Только два соединения, 1-метилпиридиний и 1-1-диметилпиперидий, сильно влияли на никотиновые рецепторы. Соединения выступали конкурентными антагонистами для высокочувствительных форм α4β2, но оказались положительными аллостерическими модуляторами (PAM) для низкочувствительных, которые у курильщиков, вероятно, в течение дня снижают чувствительность, но могут быть гиперчувствительными по утрам, когда уровень никотина в мозге низок. Таким образом, первая чашка кофе может сбалансировать воздействие первой за день сигареты на мозг курильщика», — объяснили ученые.

Выводы придется перепроверить в исследованиях с непосредственным участием людей, однако, по мнению авторов работы, это уже важный шаг к полному пониманию того, как кофе и сигареты воздействуют на никотиновые рецепторы в нашем мозге.

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