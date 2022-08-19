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Политолог: Украинские войска пойдут на Гомель и другие города Беларуси

  • 19.08.2022, 8:33
  • 3,610
Политолог: Украинские войска пойдут на Гомель и другие города Беларуси

Это может стать ответом на удары РФ по Киеву и Львову с белорусской территории.

На сайте «Главред» состоялся чат с директором Института трансформации общества, политологом и экономистом Олегом Соскиным.

Эксперт, в частности, заявил о возможности переноса боевых действий на территорию Беларуси:

— Последние события свидетельствуют о том, что Россия не может достичь какого-либо ощутимого результата нигде: ни в Херсонской, ни в Запорожской, ни в Харьковской областях. Разве что немного, на 10 км, продвинулись возле населенных пунктов Авдеевка и Пески. И все.

Потому единственное, что может в данной ситуации Россия – эскалировать уровень боевых действий и нанести удар по Киеву с территории Беларуси. Николаев, Запорожье, Марганец, Никополь, Харьков – эти города Россия и так непрерывно бомбит. При этом россияне завозят С-300 и С-400 в Беларусь, соответственно, могут попытаться ударить с белорусской территории по Киеву и по Львову.

Если будет нанесен удар по Киеву или Львову, то в ответ будет удар по Беларуси (по Гомелю – однозначно) и по приграничным российским городам: Белгороду, Брянску, Курску, то есть война зайдет на территорию России. Украинские войска пойдут на Гомель и все приграничные города РФ… Сразу будет захвачен Могилев и не только. Никто не остановится.

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