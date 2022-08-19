закрыть
19 августа 2022, пятница, 8:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Неужели добрались до нас»: в Крыму паника из-за взрывов в Севастополе и Керчи

  • 19.08.2022, 8:36
  • 3,272
«Неужели добрались до нас»: в Крыму паника из-за взрывов в Севастополе и Керчи

Жители Керчи сообщили, что видели ракеты, которые летят «со стороны моря».

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины, якобы нанесли новые удары по российским военным объектам.

Вечером, 18 августа, в оккупированном Крыму вновь раздались взрывы. Как сообщают очевидцы и местные паблики, ряд взрывов услышали и в Керчи.

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины, якобы нанесли новые удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории.

Позже в ВСУ сообщили, что в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов со стороны ГЭС.

Предварительно, в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. Местные жители сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.

Жители Керчи также сообщают, что видели ракеты, которые летят «со стороны моря» и вспышки в небе.

Позже в Севастополе также начали звучать сирены. Местные жители сообщают, что предположительно, взрывы на авиабазе Бельбек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип