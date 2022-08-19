«Неужели добрались до нас»: в Крыму паника из-за взрывов в Севастополе и Керчи 19.08.2022, 8:36

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Жители Керчи сообщили, что видели ракеты, которые летят «со стороны моря».

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины, якобы нанесли новые удары по российским военным объектам.

Вечером, 18 августа, в оккупированном Крыму вновь раздались взрывы. Как сообщают очевидцы и местные паблики, ряд взрывов услышали и в Керчи.

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины, якобы нанесли новые удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории.

Позже в ВСУ сообщили, что в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов со стороны ГЭС.

Предварительно, в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. Местные жители сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.

Жители Керчи также сообщают, что видели ракеты, которые летят «со стороны моря» и вспышки в небе.

Позже в Севастополе также начали звучать сирены. Местные жители сообщают, что предположительно, взрывы на авиабазе Бельбек.

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